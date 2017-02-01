Вскоре может возобновиться морская пассажирская линия сообщением «станица Тамань-Керчь». Об этом сообщает пресс-служба администрация Темрюкского района.

В Темрюкском районе Краснодарского края рабочая группа вынесла на обсуждение вопрос о возможном восстановлении морской линии «станица Тамань — Керченский морской вокзал».

Один из членов рабочей группы — генеральный директор ООО «Судоходная компания «Боспор Шиппинг» Николай Чепель, отметил, что возобновление движения пассажирских катеров по этой линии ждут жители и Тамани, и Керчи.

Важно отметить, что этот вопрос находится на данный период лишь в стадии обсуждения. На сегодня не решен вопрос финансирования пассажирской линии, не обсуждён вопрос с керченской администрацией.

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«Этот вопрос возник ещё в 2014 года, но никаких конструктивных предложений к нам не поступало. Пока это только разговоры», — сообщил в комментарии KerchINFO.com заместитель председателя администрации Керчи Андрей Самбай.

Отметим, что согласно проекту на линию хотят поставить три небольших судна вместимостью до 150 человек. Пассажирская линия будет работать не круглый год, а лишь с мая по октябрь.

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