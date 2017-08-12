Танцевально-спортивная школа для малышей приглашает

Керченский спортивно-танцевальный клуб «Радость» открывает новый танцевальный сезон и приглашает присоединиться всех желающих научиться танцевать.

Занятия и тренировки клуба проходят в специально оборудованных танцевальных залах в ДЦ«Сказка» и в новом зале Dance Hall, который находиться в центральной части города.

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Каждый год в нашу школу приходит все больше новых учеников. К концу года их не узнать,они становятся серьезными исполнителями и требуют внимания публики.

Запись в новые группы уже началась. Руководители коллектива ждут ребят от 2 до 10 лет. Торопитесь, количество мест в младшие группы ( от 2,5 до 5 лет ограничен) ограничено!

Записаться можно по телефону: +7 978 802 95 93

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