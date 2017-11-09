Танцоры керченского «Ритма» выступили на международном конкурсе в Петербруге

В эти выходные в Петербурге прошли международные соревнования по танцевальному спорту «Невская осень-2017». Танцевальная пара из Керчи заняла на конкурсе почётное второе место.

Более тысячи спортсменов вышли на паркет петербургского спортивного комплекса «Nova Arena», за победу в своих возрастных группах боролись и совсем юные, и взрослые танцоры.

Из Керчи на серьёзный международный конкурс отправились танцоры образцового ансамбля спортивного бального танца «Ритм» МБУДО ДШИ им. Р.В. Сердюка Данил ЦЫГАНКОВ и Дана ЖОРНЯК. В упорной борьбе среди 26 пар своей возрастной группы ребята заняли второе место.

Читайте: Керчане завоевали золото на Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту

Как рассказала руководитель ансамбля, Наталья ЦЫГАНКОВА, всего в конкурсе принимали участие 999 пар – из 28 регионов России, а также из других стран, в том числе из Латвии, Словакии, Азербайджана, Испании, Италии, Албании и Германии. По словам Натальи, у ребят всегда присутствует легкое волнение, но когда они выходят на паркет оно проходит с первыми тактами музыки!

Танцоры Дана (11 лет) и Данил( 13) лет выступают вместе уже восемь лет. На этих соревнованиях они выступали в категории Юниоры 1 С в латиноамериканской программе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

