Прекрасный безветренный день выдался 3 февраля в Керчи. На море штиль и ни одной волны. Недавно замёрзший Керченский пролив оттаял, и его гладь покрылась множеством плавающих маленьких «айсбергов».

Начало керченской набережной — место, где нашли себе зимнее убежище лебеди и чайки. Это место стало своеобразной достопримечательностью города, такой себе бесплатный зоопарк под открытым небом.

Горожане и гости города приходят сюда, чтобы покормить птиц, полюбоваться их «танцами» над замерзшей гладью Керченского пролива и пофотографировать их. Это место является неотъемлемой частью прогулки по городу. Прогуливаясь вдоль набережной, на фоне отсутствия волн и шума прибоя, люди слышат только крики чаек и идут на их зов.

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Птицам, зимующим в Керчи, очень повезло: по набережной всегда гуляет много людей, желающих их покормить. Много керчан приходят в выходные дни на это место, чтобы насладиться прекрасными «танцами» птиц, которые перелетают с одного места на другое, угостить их каким-нибудь лакомством и запечатлеть прекрасный миг полета на плёнку.

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