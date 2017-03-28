Тарифы на тепло пока не обсуждаются

Сегодня, 28 марта в городском культурном центре им. Богатикова должны были пройти общественные слушания, на которых должны были обсуждать тарифы на тепло. Однако, по информации городского совета Керчи, сегодня они не состоятся.

По предварительной информации тарифы на теплоснабжение обсудят в следующий понедельник, 3 апреля. Обсуждение должно пройти по адресу ул. Свердлова 6, большой концертный зал (2 этаж). Время проведения — 14.00.

Нельзя не отметить, что тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут и этот рост останавливаться не собирается. Вместе с этим растет и недовольство керчан.

Нередко на обсуждениях очередного скачка тарифов возникают жаркие дебаты, порой переходящие в рукоприкладство. Кроме того, зачастую некоторые социально ответственные слои города пытаются абсолютно не к месту поднять вопросы, которые к цели дискуссии и не относятся.

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Понятно и поведение официальных лиц города, ведь в их обязанности входит наиболее доступно объяснить и обосновать за что люди будут платить свои деньги. Можно предположить, что именно из-за этого общественное обсуждение переносится.

Редакция КерчьИНФО будет следить за возможными очередными изменениями в дате и времени проведения мероприятия.



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