Тарифы на теплоснабжение в Керчи: опять ничего не понятно

Общественные слушания в нашем городе всегда проходят в накаленной обстановке. Не стал исключением и последний сход граждан, прошедший в городском культурном центре имени Богатикова. Страсти бушевали, полутора часов, отведенных регламентом на проведение слушаний, как обычно не хватило.

В основе своей, как и в предыдущие несколько лет, поднимается один и тот же вопрос: так за что же платить? Это привязано к Камыш-Бурунской ТЭЦ, ведь это предприятие выставляет своим абонентам счета, которые практически вдвое больше, чем у остальных жителей города.

На слушаниях одним из наиболее острых был вопрос, почему разница между цифрами в платежных квитанциях и тарифами ТЭЦ составляет 1600 рублей из расчета на гигакалорию. Объяснили это тем, что такая разница получается из-за длины труб, по которым тепло доставляется в квартиры. Т.е. горожане доплачивают за транспортировку тепла. О том, что зачастую жители Керчи зачастую оплачивают еще и обогрев улицы, поскольку многие трубы до сих пор без изоляции, сказано не было.

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Зато было отмечено, что в основном ресурсоснабжающие организации работают себе в убыток, поскольку действующий тариф на тепло слишком низкий, из-за чего поставщики не могут полностью оплачивать необходимые услуги.

В свою очередь, главный государственный жилищный инспектор РК Ирина Кондратюк отметила, что Крым работает по отличной от России системе.

«Мы напрямую платим в ресурсоснабжающие организации, а не через управляющую компанию. Вся Россия работает другим способом. Управляющая организация выступает, попросту говоря, агентом-сборщиком этих платежей и отправляет их ресурсникам. Поэтому нам кажется, что те тарифы, которые установил Госкомцен, мы и платим. Но нет. Тариф преобразуется в ресурсоснабжающих организациях», — рассказала она.

Итак, понять друг друга представители коммунальных служб и керчане не смогли. Единственное, что было отмечено, что помогать Керчи в понимании тарифов на тепло нужно активнее. Были даны два номера: телефон приемной (3652) 25-44-95, и «горячей линии» (3652) 60-11-29.. Возможно, это поможет разобраться.



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