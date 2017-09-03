Тарифы на водоснабжение: крымчане будут платить меньше

Для населения Республики Крым с 1 сентября 2017 года начали действовать льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение. Такое распоряжение дал Глава Республики Сергей АКСЕНОВ.

Как сообщает Глава Республики на своей странице в социальной сети, льготный тариф на воду на территории республики не превышает 35 рублей за кубометр.

«Уровень льготного тарифа на воду не будет превышать 35 рублей за кубический метр (с учетом НДС), на этом же уровне зафиксирована стоимость услуги водоотведения. Разница между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен будет компенсирована водоснабжающим организациям из бюджета республики», — пишет Сергей АКСЕНОВ.

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Поручение о внедрении новых тарифов было дано по итогам выездного заседания Совета министров республики.

«Установление льготного тарифа на водоснабжение и водоотведение на уровне 35 рублей за кубометр является частью комплекса мер социальной поддержки крымчан, реализуемого правительством республики», — добавляет Глава республики.

Льготный тариф на территории полуострова будет действовать до конца 2017 года.

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