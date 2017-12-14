Тарифы на воду перепроверят по поручению Сергея Аксёнова

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ поручил проверить экономическую обоснованность изменения тарифов на воду в нескольких населённых пунктах полуострова. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Сергея АКСЁНОВА удивило повышение стоимости воды за один кубометр до 35 рублей. Вот что написал глава Республики: «Увы, умы чиновников рождают очень спорные решения. Так, ранее правительство Республики Крым установило верхнюю планку стоимости в размере 35 рублей. Идея была проста: не допустить, чтобы крымчане в отдельных районах полуострова переплачивали за воду. Что сделали чиновники? Подняли стоимость до 35 рублей всем. К сожалению, нынешний тариф остается действительным, однако наша задача как властей Крыма проверить экономическое обоснование подобного изменения тарифной сетки».

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Как подчеркнул Сергей АКСЁНОВ, на следующей неделе подведут итог проверок.

Напомним, руководство ГУП РК «Вода Крыма» приняло решение о повышении тарифов в ряде населенных пунктов, при этом не приводя никаких экономически обоснованных расчетов.

В Керчи тарифы на воду повышались в этом году дважды. Последние изменения были 1 июля. Сейчас тарифы на воду для населения составляют 34,92 руб/куб.м (с НДС), тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

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