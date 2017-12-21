Тарифы на воду в Керчи на 2018 год

Крымчане уже привыкли, что с началом каждого нового года меняются тарифы ЖКХ. Коммунальные службы обычно предоставляют изменения в конце декабря. Первыми, кто оповестил КерчьИНФО об изменении стоимости на свои услуги, стал Водоканал. Тарифы, как и прежде, будут меняться дважды.



По Керченскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма» на основании приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 14 декабря 2017г.№55/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Вода Крыма» на 2018 год» установлены следующие тарифы:

Стоимость водоснабжения и водоотведения в 2018 году в Керчи

С 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года тарифы на услуги с НДС для населения в размере:

Водоснабжение-35,0 руб/м3

Водоотведение-29,96 руб/м

С 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на услуги с НДС для населения в размере:

Водоснабжение-35,31 руб/м3

Водоотведение-29,96 руб/м3

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:

Водоснабжение-34,82 руб/м3

Водоотведение-34,63 руб/м3

С 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с НДС для населения на территории села Войково в размере -35,0 руб./м3., на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 35,31 руб./м3.

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