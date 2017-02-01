Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Крыму не могут повышаться без увеличения доходов. Об этом Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о время рабочей встречи с председателем госкомитета по ценам и тарифам республики Ниной Зотович.

«Тарифы должны повышаться до экономически обоснованного уровня, однако делать это надо постепенно, одновременно с ростом доходов населения, с тем чтобы не было никаких перегибов», — отметил чиновник.

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Сергей Аксёнов также предложил оценить эффективность постепенного увеличения цен. И, если это не ударит по бюджету, выступить с предложением к федеральному правительству.

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