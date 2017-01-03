Тарифы ЖКХ в Керчи на 2017 год

С нового года для керчан установлены новые тарифы на коммунальные услуги.

Редакция KerchINFO.com объединила все новые тарифы для керчан, которые начали действовать с 1 января 2017 года.

Тарифы на электроэнергию в 2017 году в Керчи

Тарифы на электроэнергию для населения с 01.01.2017 года:

2,04 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

2,55 рубля за кВт/ч — за объем от 150 до 600 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч — за объем свыше 600 кВт/ч в месяц.

Для жителей сельской местности тариф в первом полугодии 2017 года составит:

1,92 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

2,37 рубля за кВт/ч — за объем от 150 до 600 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч — за объем свыше 600 кВт/ч в месяц.

Тарифы на воду в 2017 году в Керчи

Стоимость воды в Керчи в 2017 году будет повышаться дважды: 1 января и 1 июля.

Тарифы на воду с 01.01.2017 года:

для населения 33,05 руб/куб.м (с НДС)

а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

Тарифы на воду с 01.07.2017 по 31.12.2017:

для населения составит 34,94 руб/куб.м (с НДС)

тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

Тариф на водоотведение в Керчи с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил для населения – 34,89 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34, 63 руб/куб.м (без НДС).

Тарифы на газ в 2017 году в Керчи

Газ для керчан в 2017 году тоже подорожает два раза за год: 1 января и 1 июля.

Тарифы на газ с 01.01.2017 года:

3 919,4 рублей за 1000 м³ в рамках объема потребления до 3500 м³ газа в год (рост цены составит порядка 10%);

8 104,3 рублей за 1000 м³ — за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год (рост цены составит 2%).

В случае использовании газа населением для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, вне зависимости от объема потребления установлена цена в 6 753,5 рублей за 1000 м³.

Тариф на газ в Керчи с 01.07.2017 по 31.12.2017

3 989,5 рублей за 1000 м³ в пределах потребления до 3500 м³ газа в год

8 174,4 рублей за 1000 м³ — за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год.

Цена газа для отопления и производства электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 6 823,6 рублей за 1000 м³.

Применение розничных цен, различных в зависимости от объемов потребления, в текущем году для потребителей осуществляется в зависимости от использования объема природного газа (зафиксированного на лицевых счетах потребителя):

— на начало календарного года всем потребителям устанавливается первая ценовая категория (до 3500 м3)

— за объем потребленного природного газа в пределах календарного года свыше 3500 м3 применяется цена для второй ценовой категории (свыше 3500 м3).

Тарифы за отопление в 2017 году в Керчи

Тепло в новом году керчанам тоже обойдется дороже, чем раньше. Однако повышении произойдет один раз в год.

Таким образом, керчане в 2017 году будут платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 245,33 руб./Гкал (с НДС).

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