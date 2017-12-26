Тарифы ЖКХ в Керчи на 2018 год

С нового года для керчан установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Редакция КерчьИНФО объединила все новые тарифы для керчан, которые начнут действовать с 1 января 2018 года.
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.01.2018 года незначительно повысятся:
2,43 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)
3,04 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)
4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.
Для жителей сельской местности тариф в первом полугодии 2018 года составит:
2,29 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)
2,82 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)
4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.
Тарифы на электроэнергию для населения с 01.07.2018 года снова повысятся
2,70 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)
3,38 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)
4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.
Для жителей сельской местности тариф во втором полугодии 2018 года составит:
2,54 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)
3,13 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)
4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.
Стоимость воды в Керчи в 2017 году будет повышаться дважды: 1 января и 1 июля.
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:
Водоснабжение-34,82 руб/м3
Водоотведение-34,63 руб/м3
С 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с НДС для населения на территории села Войково в размере -35,0 руб./м3., на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 35,31 руб./м3.
Газ для керчан в 2018 году тоже подорожает два раза за год: 1 января и 1 июля.
Тарифы на газ с 01.01.2018 года:
4 201,7 рублей за 1000 м³ в рамках объема потребления до 3500 м³ газа в год (рост цены составит порядка 10%)
8 420,3 рублей за 1000 м³ – за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год (рост цены составит 2%).
В случае использовании газа населением для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, вне зависимости от объема потребления установлена цена в 7 319,2 рублей за 1000 м³.
Тариф на газ в Керчи с 01.07.2018 по 31.12.2018
4 265,2 рублей за 1000 м³ в пределах потребления до 3500 м³ газа в год
8 483,8 рублей за 1000 м³ – за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год.
Цена газа для отопления и производства электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 7 382,7 рублей за 1000 м³.
Применение розничных цен, различных в зависимости от объемов потребления, в текущем году для потребителей осуществляется в зависимости от использования объема природного газа (зафиксированного на лицевых счетах потребителя):
– на начало календарного года всем потребителям устанавливается первая ценовая категория (до 3500 м3)
– за объем потребленного природного газа в пределах календарного года свыше 3500 м3 применяется цена для второй ценовой категории (свыше 3500 м3).
За тепло в новом году керчане будут платить столько же – тоже обойдется дороже, чем раньше. Однако повышение произойдет один раз в год.
Таким образом, керчане в 2018 году будут платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 328,24 руб./Гкал (с НДС) – для абонентов «Крымтеплокоммунэнерго»
2245, 33 руб./Гкал (с НДС) – для абонентов «Крымтеплоэлектроцентраль»