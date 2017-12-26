Тарифы ЖКХ в Керчи на 2018 год

С нового года для керчан установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Редакция КерчьИНФО объединила все новые тарифы для керчан, которые начнут действовать с 1 января 2018 года.

Тарифы на электроэнергию в 2018 году в Керчи

Тарифы на электроэнергию для населения с 01.01.2018 года незначительно повысятся:

2,43 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

3,04 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.

Для жителей сельской местности тариф в первом полугодии 2018 года составит:

2,29 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

2,82 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.

Тарифы на электроэнергию для населения с 01.07.2018 года снова повысятся

2,70 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

3,38 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.

Для жителей сельской местности тариф во втором полугодии 2018 года составит:

2,54 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно)

3,13 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 800 кВт/ч в месяц (включительно)

4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 800 кВт/ч в месяц.

Тарифы на воду в 2018 году в Керчи

Стоимость воды в Керчи в 2017 году будет повышаться дважды: 1 января и 1 июля.

Тарифы на воду с 01.01.2018 года: Тарифы на воду с 01.07.2018 года: Для населения в размере: Для населения в размере: Водоснабжение-35,0 руб/м3 Водоснабжение-35,31 руб/м3 Водоотведение-29,96 руб/м Водоотведение-29,96 руб/м3

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:

Водоснабжение-34,82 руб/м3

Водоотведение-34,63 руб/м3

С 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с НДС для населения на территории села Войково в размере -35,0 руб./м3., на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 35,31 руб./м3.

Тарифы на газ в 2018 году в Керчи

Газ для керчан в 2018 году тоже подорожает два раза за год: 1 января и 1 июля.

Тарифы на газ с 01.01.2018 года:

4 201,7 рублей за 1000 м³ в рамках объема потребления до 3500 м³ газа в год (рост цены составит порядка 10%)

8 420,3 рублей за 1000 м³ – за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год (рост цены составит 2%).

В случае использовании газа населением для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, вне зависимости от объема потребления установлена цена в 7 319,2 рублей за 1000 м³.

Тариф на газ в Керчи с 01.07.2018 по 31.12.2018

4 265,2 рублей за 1000 м³ в пределах потребления до 3500 м³ газа в год

8 483,8 рублей за 1000 м³ – за объем потребления свыше 3500 куб. м газа в год.

Цена газа для отопления и производства электроэнергии с использованием оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 7 382,7 рублей за 1000 м³.

Применение розничных цен, различных в зависимости от объемов потребления, в текущем году для потребителей осуществляется в зависимости от использования объема природного газа (зафиксированного на лицевых счетах потребителя):

– на начало календарного года всем потребителям устанавливается первая ценовая категория (до 3500 м3)

– за объем потребленного природного газа в пределах календарного года свыше 3500 м3 применяется цена для второй ценовой категории (свыше 3500 м3).

Тарифы за отопление в 2018 году в Керчи

За тепло в новом году керчане будут платить столько же – тоже обойдется дороже, чем раньше. Однако повышение произойдет один раз в год.

Таким образом, керчане в 2018 году будут платить за тепловую энергию по следующему тарифу: 2 328,24 руб./Гкал (с НДС) – для абонентов «Крымтеплокоммунэнерго»

2245, 33 руб./Гкал (с НДС) – для абонентов «Крымтеплоэлектроцентраль»



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