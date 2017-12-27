Татьяна Умрихина: «Здравый смысл решит судьбу Гимназии им. Короленко»

Вопрос с гимназией им. Короленко нужно решить по закону – если под образовательное учреждение выделят новое здание, то целесообразнее превратить гимназию в музей. Такое мнение высказала директор Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА.

Татьяна Викторовна пояснила, что не была ответственной за идею – забрать здание у школы и передать музею: «Работала организация «ВЕК», которая провела исследование, экспертизу и дала свой результат. Гимназия находится в очень аварийном состоянии – перекрытий нет, набравший воды и плесени камень и различные строительные коллизии. Но не это главное. Здание не может быть приспособлено к современной школе-гимназии для детей – элементарное отсутствие двора, отсутствие площадей, которые бы позволили организовать спортзал, столовую и так далее. Но, это решение, конечно, будет за строителями, за здравым смыслом, но и ещё это, конечно, выполнение закона. А закон РФ гласит: пока не предложено новое место, не построена новая школа, не может быть убрано образовательное учреждение».

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Татьяна УМРИХИНА рассказала, что городом утверждено и принято месторасположение новой гимназии: «Это несколько сот метров от неё, на кольце КерчьПрома. Более того замминистром экономики Геннадием НАЗАРОВЫМ найден типовой проект для школы-гимназии на 800 мест, а не на те 200, которые, в лучшем случае, могут поместиться в школе Короленко при её реконструкции».

Директор музея отметила, если эту работа будет доведена до конца – по выделению места и денег на проект, и новую школу построят, тогда можно говорить о переезде гимназии. Если же этого не произойдёт, то забирать образовательное учреждение у горожан нельзя, подчеркнула Татьяна УМРИХИНА.

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