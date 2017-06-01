Театральное лето в Керчи: план мероприятий

Летом в Керчи будет на что посмотреть, ведь к нам в гости приедут многие известные российские певцы, музыканты и театральные коллективы. О том, что будет происходить в нашем городе в течение лета, читайте в нашем материале.

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На данный момент ведутся переговоры с организаторами артистов, которых мы ожидаем на концерты в июле-августе: это Лолита, Валерий Леонтьев, Наргиз, Владимир Ждамиров (Бутырка), ансамбль «Синяя птица», звезды «Дискотеки 80-х», «Шоу под дождем». Под эгидой Международного фонда поддержки русского балета пройдут гастроли русского имперского балета «Золушка» и «Жизель». Также в Керчь приедет на гастроли балет Гордеева с постановкой «Лебединое озеро».

План концертов на лето в Керчи

Июнь:

18 июня 17:00 Спектакль-сказка «Золушка» Театр для детей Марины Тарасовой ГКЦ им. Ю.Богатикова (Свердлова, 6)

21 июня 19:00 Концерт певицы Елены Ваенги КДК. «Корабел»

30 июня 18:00 Народный артист России Юрий Куклачев. КДК «Корабел»

Июль:

09 июля 18:00 Спектакль-сказка «Маша и Миша». Театр для детей Марины Тарасовой. КДК «Корабел»

18 июля 19:00 «Театр без границ». Спектакль «Мужчины стриптиз не танцуют». КДК «Корабел»

22 июля 19:00 Концерт группы «résonance» [yellow tour]. КДК «Корабел»

28 июля 19:00 Концерт группы «Самоцветы». КДК «Корабел»

Август:

6 августа 19:00 «Театр без границ» спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины». КДК «Корабел»

7 августа 19:00 Концерт певицы НАРГИЗ. КДК «Корабел»

10 августа 19:00 Балет Аллы Духовой «ТОДЕС» с новой программой «И приснится же такое…» 30 лет Юбилейный тур. КДК «Корабел»

16 августа 19:00 Иеромонах Фотий – победитель телепроекта «Голос». Концерт. КДК «Корабел»

20 августа 19:00 Филипп Киркоров Шоу «Я». КДК «Корабел»

27 августа 19:00 Концерт Валерия Леонтьева КДК «Корабел»

Возможны изменения.

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