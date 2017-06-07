Телефоны аварийных и экстренных служб Керчи

К сожалению, всему в нашем мире свойственно ломаться. В том числе и в нашем городе, постоянно то трубу прорвет, то свет выключится, то еще что пострашнее случится. В таких случаях, нужно звонить аварийным службам, и редакция KerchINFO.com публикует для своих читателей телефоны аварийных и экстренных служб Керчи.

Городская аварийная + 7 978 774 19 45

Водоканал аварийная + 7 978 097 47 79, 2-01-09, 2-70-62

Теплосеть аварийная + 7 978 91 91 049

Исполком + 7 978 084 15 34

Электросеть аварийная + 7 978 954 43 84, 2-15-51, 5-35-77

Горсвет (уличное освещение) + 7 6561 04 07

Аршинцево аварийная + 7 978 833 62 55

Завод Войкова аварийная +7 978 855 72 54

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С мобильного по городу звонить + 7 36561

Скорая помощь 103, 4-20-15

Приемный покой горбольницы №1 2-08-08

Травмпункт горбольницы №1 2-22-43

Приемный покой горбольницы №2 4-31-89

Приемный покой горбольницы №3 3-42-34

Морг 2-10-34

Паромная переправа 6-96-01

Диспетчер города 6-00-51, 6-00-71

Лифтсервис 2-30-54, 5-30-00

СЭС 2-12-86

Горгаз 104

Военкомат 2-03-40

Паспортно-визовая служба 2-14-48

Пожарная охрана 101, 4-51-01

Милиция 102, 4-31-45

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