К сожалению, всему в нашем мире свойственно ломаться. В том числе и в нашем городе, постоянно то трубу прорвет, то свет выключится, то еще что пострашнее случится. В таких случаях, нужно звонить аварийным службам, и редакция KerchINFO.com публикует для своих читателей телефоны аварийных и экстренных служб Керчи.
Городская аварийная + 7 978 774 19 45
Водоканал аварийная + 7 978 097 47 79, 2-01-09, 2-70-62
Теплосеть аварийная + 7 978 91 91 049
Исполком + 7 978 084 15 34
Электросеть аварийная + 7 978 954 43 84, 2-15-51, 5-35-77
Горсвет (уличное освещение) + 7 6561 04 07
Аршинцево аварийная + 7 978 833 62 55
Завод Войкова аварийная +7 978 855 72 54
Читайте: Важные телефоны Керчи
С мобильного по городу звонить + 7 36561
Скорая помощь 103, 4-20-15
Приемный покой горбольницы №1 2-08-08
Травмпункт горбольницы №1 2-22-43
Приемный покой горбольницы №2 4-31-89
Приемный покой горбольницы №3 3-42-34
Морг 2-10-34
Паромная переправа 6-96-01
Диспетчер города 6-00-51, 6-00-71
Лифтсервис 2-30-54, 5-30-00
СЭС 2-12-86
Горгаз 104
Военкомат 2-03-40
Паспортно-визовая служба 2-14-48
Пожарная охрана 101, 4-51-01
Милиция 102, 4-31-45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: