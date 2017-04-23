Теплоход «Русь Великая» встречали хлебом-солью

В Керчь прибыл теплоход «Русь Великая» со 170 пассажирами на борту. Причалил он в Морском торговом порту. Несмотря на небольшую непогоду, прибывшие туристы из разных городов европейской части России сходили на берег в отличном настроении. Им предстоит большая программа автобусных экскурсий по городам Крыма: Керчь, Судак, Ялта, Бахчисарай и Севастополь. На керченском берегу гостей встречали представители властей города. Глава городского совета Лариса Щербула приветствовала пассажиров: «Экскурсия по Керчи будет замечательная. У нас есть что показать».

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Как рассказала журналистам директор круиза теплохода «Русь Великая» Любовь Ильинская, многие пассажиры приезжают в Крым уже не в первый раз и данное направление очень популярно у россиян. В течении курортного сезона предполагается еще три круиза этого теплохода в Крым, два из них, включая этот, весной и два осенью.

Теплоход “Русь Великая” может перевозить до 190 пассажиров. Он относится к универсальному типу судов класса река-море. Для пассажирова предусмотрен ресторан, конференц-зал, уютные каюты обустроенные всем необходимым для комфортного отдыха. В ходе круиза предусмотрена большая развлекательная программа на любой вкус от изготовления сувениров своими руками до спортивных занятий, танцев и концертных программ.

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