«Теракт» на Керченском мосту: угроза ликвидирована

Масштабную группировку террористов, планирующих условно подорвать Керченский мост обезвредили сотрудники ФСБ. Такой учебный сценарий под эгидой регионального управления Федеральной Службы Безопасности отработал оперативный штаб в Краснодарском крае.

Антитеррористическая операция была проведена под руководством Колосова Игоря Сергеевича — начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Главной задачей силовиков было предотвращение акта террора и разминирование одного из строительных объектов Керченского моста.

Для операции были созданы максимально приближенные к боевой обстановке действия. Подготовительные работы к учениям длились на протяжение нескольких месяцев, каждый элемент антитеррористической операции был тщательно продуман до мелочей.

В самом регионе учебные работы шли на протяжении трёх недель. Учебный сценарий был разыгран в 4 этапа. На этот раз условно заминированным объектом оказалась одна из опор стройки века.

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В ходе условной антитеррористической операции место ликвидации взрывного устройства было осмотрено специалистами. В учениях приняли участие абсолютно все ведомства представленные в оперативном штабе.

Сотрудники ФСБ очень быстро реагировали на террористическую угрозу. Все заложники были спасены, условные террористы задержаны.

За время учений сотрудники ФСБ и правоохранители Темрюкского района в общей сложности выявили 9 преступлений и задержали двух злоумышленников беглецов и составили сотни административных протоколов. Оперативный штаб силовиков однозначно признал, что поставленные цели и задачи достигнуты, при чём не только тренировочные.



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