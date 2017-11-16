Терпящий бедствие “Моряк” ночью зашёл в Керчь

В ночь с 15 на 16 ноября сухогруз моряк подошёл к судоходному каналу со стороны Черного моря и взял курс на Керчь. В 00:50 брошенный судовладельцем “Моряк” прошел под фарватерных арками Крымского моста и за полчаса дошел до акватории Керченского рыбного порта. Большой теплоход двигался практически в темноте со скоростью около 4-5 узлов, на борту было несколько тусклых ходовых огней. В 1:33 “Моряк” пришвартовался у причала в Керчи.

Теплоход Moryak (флаг Палау), экипаж которого оказался в бедственном положении из-за долгов судовладельца и несколько недель находился в нейтральных водах у берегов Крыма, зашел в порт Керчь, следует из данных портала Marinetraffic.

Ранее сообщалось, что 18 сентября судно с 12 членами экипажа и грузом (1,4 тыс. тонн льна) вышло из Севастополя, а с 21 сентября находилось на рейде Керчи: формально судно – территория другого государства, и согласие на открытие границ могли дать только владельцы, которые не выходили на связь.

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В начале ноября, когда на борту практически закончились продукты, моряки обратились в профсоюз, 13 ноября капитан был доставлен на берег, предположительно, с инфарктом.

Спустя двое суток, 15 ноября, экипаж получил разрешение на вход в порт, где морякам, как ожидается, удастся сойти на берег и пополнить запасы провизии.

По данным профсоюза, контракты моряков подписаны с несуществующей компанией Bexley Group, менеджер – украинская компания “Посейдон”. Транспортная прокуратура проводит проверку ситуации.

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