Территория Сморжевского пляжа стала зоной отчуждения

Недавно в ряде СМИ прошла информация о том, что Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ остался недоволен подготовкой крымских пляжей к курортному сезону. Также было отмечено, что с 1 мая начнутся тотальные проверки состояния пляжных территорий.

Жители Керчи солидарны с Главой Крыма. В редакцию KerchINFO.com пришло письмо от возмущенных жителей района Сморжевского. Видимо, как для несознательных керчан, так и для коммунальных служб города «чистый четверг» – не событие. Вот что керчане думают о состоянии пляжа Сморжевского.

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«Чистый четверг…. Люди, как обычно, в силу привычки или от бескультурья,- ну мама в детстве к порядку не приучила, например, — мусорят повсюду и не убирают за собой. В школе тоже, наверное, не растолковали, что Родина — это не аморфное понятие, общее и абстрагированное от ежедневной реальности, а вполне конкретное, про любовь к которой часто говорим. В такое захламленное состояние привести свой маленький кусочек родины — место где с утра до ночи гуляют мамочки с детками, пенсионеры, молодежь резвится — это вредительство, причем самим себе и другим. А как назвать отсутствие уборки каким -нибудь ЖЭКом этого облюбованного людьми места для отдыха и оздоровления? Когда же городская власть будет выполнять свои обязанности всеучастно, ответственно и качественно?!», – говорится в письме.

Стоит отметить, что перед началом каждого курортного сезона в Керчи возникает вопрос об уборке Сморжевского пляжа. Каждый год одни и те же проблемы, каждый год одни и те же грабли. И конца и края этому «грабельному полю» не видно.

Сайт KerchINFO.com уже писал о том, что керченские пляжи благоустроят к купальному сезону 2017, но исходя из практики городских властей, в результате которых в прошлом году Керчь провела всего с двумя официально открытыми и работающими пляжами из одиннадцати городских, редакция сайта рискнет предположить, что в этом году ситуация с пляжами города не улучшится.



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