Тестирование плавсистемы для арок Керченского моста прошло в штатном режиме

Ограничения судоходства, действовавшие в Керчь-Еникальском канале 9 августа с 06:00, сняты в 18:00. Тестирование плавсистемы для перевозки арок Керченского моста прошло в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Тамань».

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, на данный момент в ожидании проводки на якорных стоянках находятся 20 судов, следующих транзитом через канал со стороны Азовского моря, и 18 транзитных судов со стороны Чёрного моря, что существенно ниже аналогичных показателей по ограничениям, связанным со штормовыми условиями.

Читайте: Закрытие смотровых площадок Керченского моста связано с разминированием?

Капитаны были проинформированы о вводимых 9 августа ограничениях более чем за сутки, что позволило им скорректировать свой график движения и минимизировать время ожидания в точке формирования каравана.

«Как только строители завершили свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно приступили к проводке судов через канал, — сообщил замглавы Росморречфлота Юрий Костин. — На время проведения морской операции в Керченском проливе мы увеличили состав лоцманов и лоцманских катеров, так что проводка караванов будет осуществляться даже быстрее, чем после ограничений по штормовым условиям».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

