Тестирование плавсистемы для арок Керченского моста (видео с коптера)

В водах Керченского пролива прошло испытание плавучей основы. Вскоре эта уникальная система транспортирует арки на фарватерные опоры.

Вчера, 9 августа, в течение дня был перекрыт фарватер Керченского пролива, поскольку на строительстве моста в Крым проводились ключевые тестовые испытания плавучей системы, предназначенной для перевозки и подъема арок судоходного пролета будущего моста.

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Для транспортировке арок были построены две плавучие опоры. Одна из них проходила испытание в фарватерном створе, где непосредственно пройдет выгрузка и подъем пролетных конструкций, а другая – тестировалась в «ковше» у ТП «Керчь», где арки будут грузить.

Все тестовые испытания прошли успешно. Однако главным условием для транспортировки арок являются благоприятные погодные условия.

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