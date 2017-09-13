ТОП-10 блогеров Керчи: кто самый крутой

Блогером сейчас быть модно. Практически каждый, кто является обладателем гаджета с поддержкой современных приложений и имеет доступ к социальным сетям, пробует себя в новом амплуа.

Кто такой блогер и почему им хотят быть?

По факту, блогер – это автор своего интернет-дневника, который регулярно публикует материалы на различные тематики. Важно отметить, что формат блогерства может быть весьма разнообразным: посты в ЖЖ, видео на Ютуб, фото в Инстраграмм, небольшие заметки в Твиттер. Возможности для современного публицистического (да, и не только) творчества – весьма обширны.

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Те, кому удается заполучить популярность в данной сфере, заинтересовать аудиторию и привлечь своих «фолловеров», имеют перед собой площадку не только для креатива и реализации творческих амбиций, но и для заработка.

Однако далеко не каждому удается стать успешным блогером, несмотря на то, что инструментарий доступный практически для всех. Виной всему оригинальность, харизма и, быть может, удача.

Керчь хоть город и небольшой, но все же не бесталанный. В виду этого, редакция KerchINFO.com публикует рейтинг самых популярных блогеров ЖЖ в Керчи.

Рейтинг созданный на основе сервиса статистики и рейтингов блогеров – LiveDune.

Топ-10 самых популярных и читаемых страниц в ЖЖ в Керчи выглядит следующим образом:

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