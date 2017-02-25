Топ-10 пользователей Instagram в Керчи

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Молодежь гонится за «лайками», подписчиками и просмотрами. Это можно осуждать, поддерживать или пытаться не обращать внимания, но от этого действительность не меняется. Люди стали зависимы от виртуальной жизни.

Одной из таких социальных сетей является Instagram. Тут публика достаточно разнообразная. Это своего рода онлайн клуб по интересам: кто-то постит селфи, кто-то делится изображениями еды, кто-то демонстрирует фотокарточки семьи, а кто-то раздает советы на различные темы.

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Так или иначе, Instagram – это отдельная жизнь, которая для некоторых не менее важная, чем и реальная.

Несмотря на то, что Керчь не является мегаполисом с многомиллионным населением, керчане также активно «юзают» различные приложения и стараются не отставать от современных трендов.

В виду этого, редакция KerchINFO.com публикует рейтинг самых популярных пользователей Instagram в Керчи, созданный на основе сервиса статистики и рейтингов блогеров – LiveDune.

Топ-10 самых популярных и читаемых страниц в социальной сети Instagram по городу Керчь выглядит следующим образом:

Справка: рейтинг составлен исходя из количества подписчиков пользователей Instagram, у которых указан город Керчь в настройках профиля.

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