Топ-5 главных новостей Керчи за прошлую неделю

Прошлая неделя для жителей и гостей города стала очень насыщенной на интересные и важные события и мероприятия в Керчи.

Редакция KerchINFO.com, представляет вашему вниманию перечень пяти самых важных новостей прошлой недели в Керчи:

1. Минувшая неделя в Керчи началась с важного и запоминающегося события — пресс—тура на строительство Керченского моста. Представители СМИ смогли в живую увидеть, как идут работы на Тузлинской косе, острове Тузла и в Керченском проливе.

2. Не менее важной новостью стало известие о том, что дома для переселенцев с улицы Цементная слободка, которые попали в санитарную зону отселения готово на 99,9%. Это обозначает, что совсем скоро жильцы смогу переехать в свои новые квартиры. Все строительные работы завершены, документы оформлены и объекты окончательно введены в эксплуатацию.

3. Стало известно, что керченский завод «Залив» строит скоростные судна, которые будут курсировать между Сочи и Крымом. Гендиректор завода «Залив» Андрей Жердев, рассказал, что керченское судостроительное предприятие сможет построить необходимые судна, которые будут осуществлять морские транспортные перевозки по Крыму.

4. Важной и значимой стала новость о дате окончания автомобильных подходов к Керченскому мосту. Напомним, что автодорожные подъезды к «стройке века» согласно контракту должны быть готовы в мае 2018 года. Глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Первый Крымский» предположил, что они могут быть готовы даже несколько раньше обозначенного срока.

5. Минувшая неделя увенчалась ярким праздничным событием для керчан. В прошедшую субботу, 18 марта жители и гости города с размахом отметили праздник «Крымскую весну». В честь трёхлетия присоединения Крыма к России в городе провели много мероприятий и концертов. Самыми яркими и запоминающимися для керчан стали народные гулянья на площади, фейерверк и автопробег.

В период с 13 по 19 марта в Керчи не обошлось без аварий. На прошлой неделе в городе произошло сразу несколько ДТП, были пострадавшие.Аварии произошли по адресам: перекрёсток ул. Маршала Ерёменко и ул. Кирова; улица 1—й Пятилетки возле дома 62/1; улица шоссе Героев Сталинграда, напротив дома No 52; перекрёсток улиц Орджоникидзе и Победы, возле дома 62/1.

Также на прошедшей неделе в Керчи состоялось несколько важных культурных и спортивных мероприятий. Керчане почтили память композитора А.Н. Махова в концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка, учащиеся местных школ сразились в шахматном турнире, также в Керчи провели Открытый турнир по стрельбе из лука, а в среду, 15 марта, провели весело свой вечер на мероприятии «Открытый микрофон».

Порадовали своими достижениями и керченские спортсмены: боксёры (юниоры и школьники) привезли с крымских соревнований и первенства Республики Крым по боксу много медалей, а баскетболисты победили в соревнованиях первенства Республики Крым по баскетболу.

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