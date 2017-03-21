Топ-5 главных новостей Керчи за прошлую неделю

Прошлая неделя для жителей и гостей города стала очень насыщенной на интересные и важные события и мероприятия в Керчи.
Редакция KerchINFO.com, представляет вашему вниманию перечень пяти самых важных новостей прошлой недели в Керчи:
1. Минувшая неделя в Керчи началась с важного и запоминающегося события — пресс—тура на строительство Керченского моста. Представители СМИ смогли в живую увидеть, как идут работы на Тузлинской косе, острове Тузла и в Керченском проливе.
Уникальные фото Керченского моста
2. Не менее важной новостью стало известие о том, что дома для переселенцев с улицы Цементная слободка, которые попали в санитарную зону отселения готово на 99,9%. Это обозначает, что совсем скоро жильцы смогу переехать в свои новые квартиры. Все строительные работы завершены, документы оформлены и объекты окончательно введены в эксплуатацию.
Дома для переселенцев с Цементной Слободки вводят в эксплуатацию
3. Стало известно, что керченский завод «Залив» строит скоростные судна, которые будут курсировать между Сочи и Крымом. Гендиректор завода «Залив» Андрей Жердев, рассказал, что керченское судостроительное предприятие сможет построить необходимые судна, которые будут осуществлять морские транспортные перевозки по Крыму.
Керченский завод «Залив» строит судна нового поколения
4. Важной и значимой стала новость о дате окончания автомобильных подходов к Керченскому мосту. Напомним, что автодорожные подъезды к «стройке века» согласно контракту должны быть готовы в мае 2018 года. Глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Первый Крымский» предположил, что они могут быть готовы даже несколько раньше обозначенного срока.
Керченский мост: стало известно, когда построят автоподходы
5. Минувшая неделя увенчалась ярким праздничным событием для керчан. В прошедшую субботу, 18 марта жители и гости города с размахом отметили праздник «Крымскую весну». В честь трёхлетия присоединения Крыма к России в городе провели много мероприятий и концертов. Самыми яркими и запоминающимися для керчан стали народные гулянья на площади, фейерверк и автопробег.
Трёхлетие «Крымской весны» по-керченски (фото)
В период с 13 по 19 марта в Керчи не обошлось без аварий. На прошлой неделе в городе произошло сразу несколько ДТП, были пострадавшие.Аварии произошли по адресам: перекрёсток ул. Маршала Ерёменко и ул. Кирова; улица 1—й Пятилетки возле дома 62/1; улица шоссе Героев Сталинграда, напротив дома No 52; перекрёсток улиц Орджоникидзе и Победы, возле дома 62/1.
Также на прошедшей неделе в Керчи состоялось несколько важных культурных и спортивных мероприятий. Керчане почтили память композитора А.Н. Махова в концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка, учащиеся местных школ сразились в шахматном турнире, также в Керчи провели Открытый турнир по стрельбе из лука, а в среду, 15 марта, провели весело свой вечер на мероприятии «Открытый микрофон».
Порадовали своими достижениями и керченские спортсмены: боксёры (юниоры и школьники) привезли с крымских соревнований и первенства Республики Крым по боксу много медалей, а баскетболисты победили в соревнованиях первенства Республики Крым по баскетболу.
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