Топ-5 новостей Керчи за неделю

Минувшая неделя ознаменовалась чередой весьма ярких событий, как в культурной, так и в политической жизни города. В Керчи появился новый глава администрации, открылась обновленная спортивная площадка, не обошлось и без криминальных событий. Предлагаем вашему вниманию топ-5 самых интересных новостей города за прошедшую неделю.

1. В Керчи был выбран новый глава администрации города. Им стал Сергей БОРОЗДИН. Он стал исполняющим обязанности главы администрации после того, как Владимир ПОДЛИПЕНЦЕВ покинул пост из-за проблем со здоровьем.

2. Тяжелые времена переживает сейчас цех эмальпосуды завода им. Войкова. Люди целый месяц остаются без зарплаты, им срезали премию, отправляют в простой без каки-либо выплат. Из-за этого, рабочие были вынуждены выйти на митинг, чтобы хоть как-то напомнить сильным мира сего о себе и своих проблемах.

3. Шокирующий инцедент произошел в нашем городе на выходных. Бывший сотрудник полиции, на детской площадке в районе набережной, избил двух детей. «Так получилось, накрыло…», – комментирует он. Чтобы угомонить мужчину, понадобилось четыре взрослых человека.

4. В микрорайоне Верхний Солнечный отремонтировали спортивную площадку. Для ребят района перестелили покрытие, натянули сетки на ворота, и отремонтировали сетку вокруг площадки. Кроме того, микрорайону подарили комплекты спортивных манишек и футбольные и баскетбольные мячи.

5. Нельзя не отметить, что редакция KerchINFO следит за строительством Керченского моста в режиме «онлайн». Мы с завидной постоянностью представляем читателю свежии фотоотчеты со стройки. И на этой неделе мы показали мост с мыса Ак-Бурун, с точки, откуда видно все 19 километров – весь мост.

Конечно, все новости уместить в одном материале физически невозможно. В Керчи за прошедшую неделю открылось несколько выставок, прошла уникальная экскурсия, которую мы представили своим читателям «из первых уст». Были и аварии, были и спортивные победы. Хотите быть в курсе последних событий города? Читайте KerchINFO!

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