Топ 5 новостей сайта KerchINFO за прошедшую неделю

Прошедшая неделя выдалась богатой на события. Так, был освещен факт нападения бродячих собак на ребенка, мостостроители отчитались о текущих работах на «стройке века», также в Керчи почтили память жертв депортации. Но обо всем по порядку.Те стандарты качества, которые используются для строительства Керченского моста, станут основой для будущих грандиозных строек во всей России. Кроме того, в этом материале строители моста отчитались о проделанной работе на период середины мая.

18 мая в Керчи отметили скорбную памятную дату – День депортации малых народов из Крыма в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие, традиционно, собрало внушительное количество людей. Ниже представлен фотоотчет с места событий.

Количество бродячих животных в Керчи, с наступлением тепла, стремительно поползло вверх. И в частности, участились нападения бродячих животных на детей. О том, как с этим нужно бороться и что делает власть для решения этой проблемы, читайте ниже.

Журналисты KerchINFO.com побывали на месте добычи песка около древнего городища Артезиан. Вокруг него до сих пор идут споры: законно ли там добывать песок или нет. Представляем вам видео-репортаж с места событий.

Не обошлось и без аналитики. Так, редакция KerchINFO.com проанализировали цены на съемное жилье для туристов в Керчи. Ценовую политику людей, сдающих жилье в нашем городе, смотрите далее.

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