ТОП-7 продуктов, которые портят фигуру

Редакция KerchNFO.com запускает постоянную рубрику «ЗОЖнутые», в которой будем говорить о правильном питании, спорте, здоровом образе жизни и всем, чем сейчас так обеспокоены миллионы.

Ни для кого не секрет, что популярность правильного образа жизни, который подразумевает занятия спортом и сбалансированное питание, неустанно растёт. Однако, к сожалению, многие предпочитают почитать в интернете материалы сомнительного происхождения и с головой нырнуть в этот новый, но такой привлекательный, мир ЗОЖника.

Кстати, ЗОЖ — здоровый образ жизни, если кто до сих пор не знает. Многие становятся сторонниками этого образа жизни, как правило, когда обнаруживают проблемы с лишним весом.

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Следовательно, начав Великий ход по просторам здорового образа жизни редакция KerchINFO.com обратилась с диетологу Ирине Кирилюк, чтобы узнать истину из первых уст, а не блуждать по просторам всемирной паутины. Это замечательная девушка не просто обладает столь ценными для фанатов ПП знаниями, но и тренер спортивного клуба планета «ProSPORT».

Ира рассказала нам, ТОП-7 основных групп продуктов, которые делают хуже не только нашу фигуру, но и отрицательно влияют на здоровье.

Итак, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы забыть о проблемах с лишним весом?

1. Сахар

Все продукты, содержащие сахар и сам сахар необходимо полностью исключать из рациона. Для сладкоежек и тех, кому очень тяжело прожить даже день без сладкого, можно заменять сахар натуральной стевией. Последнюю можно приобрести в специальных магазинах правильного и натурального питания и в аптеке. Она бывает как в видео пудры, в виде сиропа, так и в виде засушенной травы.

2. Белая (пшеничная) мука

Про это продукт также нужно забыть всем, кто стремиться заполучить стройную фигуру. Пшеничную муку можно заменять на овсяную, кукурузную, гречневую и любую-другую, какая больше нравится, только не белую.

Важно отметить, что при выборе макарон следует отдавать предпочтения тем, которые приготовлены из твёрдых сортов.

3. Копчёности и колбасы



Даже если человек не следит за фигурой, но его волнует состояние здоровья, то позволить кушать копчёности он себе не может. Даже если сильно хочет. Поскольку современный способ копчения антоним слову «здоровье». Ведь химический состав так называемого «жидкого дыма», с помощью которого происходит копчение, убивает продукт, делая его вредным для человеческого организма.

Колбасы не зря делят почётное третье место нашего антирейтинга, поскольку этот продукт содержит в своём составе столько же мяса, сколько и пальм растёт в Антарктиде — ноль. А если и есть, то цена такого продукта будет намного выше среднего и все-равно не без химических добавок, которые обеспечивают «вкусный» цвет, запах и длительный срок хранения.

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4. Жареная пища

Кровеносная система человека достаточно слабая из-за современного образа жизни. Сейчас жаренное вредно и 40-летнему и 20-летнему человеку. Важно отметить, что речь идёт про блюда, жаренные на масле.

5. Сало



Сало и жировую прослойку на любых мясных продуктах необходимо убирать. Также вредной является шкурка. Ведь именно на ней остаются все следы того, чем кормили животное.

6. Фаст-фуд

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется: «Мяско и салатик, что тут вредного?», но на самом деле, все намного серьёзнее. Так называемая уличная еда потому и популярна, потому что дешёвая, доступная и быстро насыщаемая организм. Но ведь, дешёвая она потому, что качество используемых продуктов в такой еде ну очень уж сомнительного уровня и происхождения, а быстро наедаешься, потому что там ну просто огромное количество жира (как правило ненасыщенного) и быстрых углеводов. Заметили, что одной шаурмой можно плотно пообедать, быстро почувствовать сытость, но уже через час хотеть снова кушать. Так действуют быстрые углеводы. Очевидно, что такая еда не может быть полезной.

7. Полуфабрикаты и готовые продукты

Правильное питание не может быть построено на употреблении замороженных полуфабрикатов и покупке готовых салатиков, сырничков и котлеток в супермаркетах. Эти продукты априори, как минимум, жирные, а как максимум содержат огромное количество растительных жиров, химических добавок, консервантов и красителей. О каком здоровье идёт речь?

К этому пункту имеют отношении и закатки. Дело в том, что при закатке даже в домашних условиях (то есть без добавления химических веществ) в продуктах не остаётся полезных веществ. Это пустые калории, которыми мы нагружаем организм.

Мы перечислили выше наиболее вредные для здоровья группы продуктов питания, исключив из ежедневного рациона которые, вам будет легче не только дышаться, но и жить.

И будьте здоровы!

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