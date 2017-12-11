Торговый дом Велес: новые Обои в Керчи!

Мы рады представить вам уникальный Каталог обоев Van Gogh – это части реальных картин мастера в повторе, таким образом, можно сказать, что коллекция создана самим Ван Гогом. Среди мотивов всемирно известные работы художника: “Цветущий миндаль”, “Розовое персиковое дерево”, “Ржаное поле и сеятель”.

Заглянув в этот каталог, вы обязательно влюбитесь в сочетания этих цветов и текстур. И только в нашем магазине на Советской, 26 вы сможете их заказать!!!

Ждем вас каждый день

с 9-00 до 18-00 в будние дни

и с 10-00 до 16-00 в выходные.

Тел. 8978 800 18 09

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