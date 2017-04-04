Трактор из Аджимушкайских каменоломен планируют восстановить

Специалисты Восточно-Крымского историко-культурного заповедника обратились за помощью к представителям Челябинского тракторного завода с просьбой помочь в реставрации одной из главных достопримечательностей Аджимушкайских каменоломен – трактора «Сталинец».

Эта техника использовалась в 1942 году при обороне каменоломен в качестве генератора для освещения. Трактор был выпущен в 30-х годах ХХ века. Музейщики попросили передать фотографии и техническую документацию, чтобы наиболее точно восстановить экспонат, — передает КИА.

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Дирекция Челябинского тракторного завода отметила, что трактор «Сталинец» выпускался с мая 1933 по март 1937 года. Конструкторские чертежи не сохранились, однако была найдена книга, выпущенная в 1936 году, в которой описывается обслуживание и уход за машиной. Копии страниц этой книги, которые могли бы помочь в реконструкции, переданы заповеднику.



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