Трактор из Аджимушкайских каменоломен восстановлен

Реставрация трактора «Сталинец», который является одной из главных достопримечательностей Аджимушкайских каменоломен, завершена. Об этом в ходе круглого стола, посвященного 73-й годовщине освобождения Керчи от фашистских захватчиков, сообщила старший научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Валентина КЛИМЧУК.

«28 мая состоится открытие нашего экспоната – трактора. Он уже готов. Осталось только сделать для него постамент. Трактор будет установлен на поверхности в сквере Памяти. Сейчас вопрос о постаменте решается с городскими властями», – подчеркнула она.

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Напомним, сотрудники керченского музея обращались к представителям Челябинского тракторного завода с просьбой предоставить чертежи трактора «Сталинец», для более точной и детальной реконструкции последнего. На заводе отметили, что точных чертежей уже не осталось, однако нашлось руководство по эксплуатации, выпущенное в 1936 году. Копии материалов из этого руководства, которые могли помочь в реставрации, были переданы Керчи.



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