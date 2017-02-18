Аджимушкайские артефакты вернутся «домой» в Керчь

Долгое время власти Керчи боролись за то, чтобы найденные в 2016 году артефакты времен Великой Отечественной Войны остались «дома». Министром обороны РФ было принято решение о том, что найденные предметы военного времени будут переданы в собственность г.Керчи для экспонирования в местных музеях. Вчера, 17 февраля, глава горсовета Лариса Щербула сообщила на своей странице в соцсети, что получила соответствующий документ, в котором говорится о передаче артефактов администрации г.Керчи и дальнейшей процедуре их оформления.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, в прошлом году в период археологического сезона в Керчи, участниками военно-поисковой экспедиции «Аджимушкай 45» были найдены два артефакта: полевая кухня КП-37 и трактор ЧТЗ С-60 «Сталинец». В сложных условиях полевая кухня и десятитонный трактор всё же были подняты на поверхность.

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Позже артефакты были отправлены на хранение в воинскую часть, а через некоторое время их планировалось отдать в ведение «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника«. Администрация города написала обращение в Министерство Обороны РФ, в котором шла речь о том, чтобы обнаруженные предметы военного времени остались на территории Керчи. В ноябре минувшего года решение о праве на найденные военные реликвии было принято в пользу города Керчи, и вчера стало известно, что вскоре артефакты официально вернуться «домой».

По предварительным данным администрации трактор «Сталинец» займёт почётное место на постаменте у входа в Аджимушкайские каменоломни, предметы же полевой кухни станут ценными экспонатами музея Керчи.

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