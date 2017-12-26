Траншея возле Керченского политеха: процесс пошёл

Вчерашняя статья КерчьИНФО о ямах возле Керченского политехнического колледжа вызвала резонанс. Керчанка, которая обратила внимание на эту проблему, прислала благодарность за статью, директор учебного учреждения – позвонила и рассказала, в чём проблема и кто виноват. Начальник «Крымтеплокоммунэнерго» пояснил, почему так сложно траншею закопать.

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга ГРЕБЕННИКОВА предоставила редакции копии писем, которые были отправлены и в Водоканал, и в «Крымтеплокоммунэнерго», и главе городской Администрации Сергею БОРОЗДИНУ – везде указывая на то, что открытая траншея угрожает здоровью и жизни учащихся.

Ольга Николаевна подтвердила, что это труба действительно принадлежит колледжу, но у учебного учреждения нет нужной техники: «Я не собираюсь делать городскую работу, это городская теплотрасса. Водоканал несколько раз приезжал, однако, «воз и ныне там». Письменных ответов нам никто не присылает. Вчера из«Крымтеплокомунэнерго» позвонили и сказали, что нет материалов, и засыпать злосчастную траншею они не могут».

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Журналисты КерчьИНФО связались с директором предприятия Владимиром БУБЛИКОМ. По его словам, действительно, материалы отсутствуют. Они закуплены и, как только поступят – работы будут завершены. По его словам, директору колледжа лично он не сообщал о том, в чём проблема, однако, ставил в известность заведующего хозяйственной частью колледжа: «Материалы заказаны ещё в мае. Процедура закупки долгая. Исполнитель, который взялся за изготовление бетонных плит перекрытия, пропал, не отвечает на звонки».

С «Крымтеплокоммунэнерго» мы договорились поддерживать связь в этом вопросе и о любых изменениях будем информировать. А вот в Водоканале сразу приступили от слов к действиям.

Как сообщил редакции главный инженер Водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ, сегодня работники предприятия снова приедут на место порыва водовода и устранят его.

Фото: социальные сети



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