Транспортировка арки моста: в Керченском проливе пробка

В Керченском проливе продолжается операция по установке железнодорожной арки моста в Крым. В связи с этим продолжает действовать ограничения для прохода судов в Керчь-Еникальском канале.Для сохранения безопасных условий во время транспортировки и установки арки Керченского моста капитаном морского порта «Керчь» было вынесено запрещающее распоряжение.

«Запретить с 00:00 местного времени 27 августа 2017 года до 00:00 местного времени 30 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив», — идёт речь в распоряжении.

Сегодня, 29 августа, запрет действует уже третьи сутки. Следовательно, на подходах к фарватеру скопилось большое количество различных судов.

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По информации Росморречфлота, судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики.

При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно.

Отметим, что как только строители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проведут суда по каналу.

Проводка будет осуществляться даже быстрее, чем после приостановки транзита по штормовым условиям.

Ниже представлена карта скопившихся судов состоянием на 9:30 29 августа 2017 года.

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