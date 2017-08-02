Транспортировка арок к Керченскому мосту: Украина готовит иск

Юристы из Украины работают над подготовкой иска по отношению к Российской Федерации. Заявление в суд связано с ограничениями судоходного движения в Керченском проливе, которое произойдет во время транспортировки арок для строительства Крымского моста.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами» — пишет ТАСС с ссылкой на Заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.

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Юрий Лавренюк отмечает, что это «политический вопрос», над которым работает Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности и обороны.

Раннее Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что единовременная приостановка движения по фарватеру Керченского пролива не превысит трех суток.

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