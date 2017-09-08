Транспортировка автомобильной арки Керченского моста состоится в конце сентября

В конце лета, 29 августа 2017 года, строители Керченского моста закончили морской этап операции по транспортировке и установке железнодорожной арки на фарватерные опоры. Однако впереди мостостроителей ждет аналогичная процедура с еще одной, автодорожной, аркой Керченского моста.

Журналистам сайта КерчьИНФО удалось взять эксклюзивный комментарий по поводу установки автодорожной арки Керченского моста у заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонида РЫЖЕНЬКИНА.

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По словам эксперта, операцию по транспортировке и установке железнодорожной арки планируется произвести через месяц. Все работы будут выполнены на основании уже полученного опыта.

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