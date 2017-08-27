Транспортировке арок Керченского моста благоприятствует погода

Сегодня в Керчи ожидается ясная, солнечная погода. На смену ветрам и прохладе в город вернулось тепло.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в Керчи достигнут отметки в +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 49%, а вероятность осадков равна нулю.

В воскресенье в Керчи будет ясно и безоблачно. Скорость ветра – 19 км/ч.

Температура воды в Черном и Азовском морях достигнет показателя +24 градуса по Цельсию, в Керченском проливе — +25.

Такие благоприятные погодные условия позволяют уже сегодня начать операцию по транспортировке арок Керченского моста, старт которой ранее был запланирован на период с 15-21 августа, но откладывался в связи с гидрометеорологическими показателями.

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Согласно данным официальных источников, на данный момент Завершаются работы по погрузке арочного пролета на плавучие опоры. Из отсеков плавопор постепенно сбрасывается балласт, понтоны поднимаются, плавучие опоры принимают арку на себя.

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