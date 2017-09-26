Транспортировку автомобильной арки Керченского моста могут перенести

Уникальная морская операция по установке арок Крымского моста главным образом зависит от погодных условий. Штормовая ситуация в Керченском проливе не позволяет определить дату транспортировки автомобильного свода.
Министерство транспорта России продлевает сроки на месяц – проект приказа размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.
«В связи с плохими погодными условиями необходимо продление сроков выполнения операций. Добавлено окно с 5 октября по 5 ноября 2017 года» – говорится в пояснительной записке к документу.
Во время проведения операции по установке автодорожной арки будет перекрыто судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, так же как и в случае с транспортировкой железнодорожной арки.
В Министерстве транспорта подчеркивают, что ограничение передвижения судов не превысит 72 часов, а точная дата морской операции будет объявлена за двое суток до ее начала в период до 5 ноября.
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При погрузке арки на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с, при транспортировке – до 10 м/с. Скорость ветра на этой неделе по прогнозам – выше этих цифр в два раза.
Напомним: для установки автомобильного свода были установлены окна: 3-6, 8-10, 14-21, 28-31 августа, 1-30 сентября и 1-5 октября.
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