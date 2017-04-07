Транспортная прокуратура оштрафовала завод «Залив»

Керченской транспортной прокуратурой в деятельности ООО «Судостроительный завод «Залив» выявлены нарушения законодательства о безопасности судоходства. Об этом сообщает пресс-служба Керченской транспортной прокуратуры.

В ходе проведенной Керченской транспортной прокуратурой проверки исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, в том числе при эксплуатации портовых гидротехнических сооружений, в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный завод «Залив» (далее – ООО «ССЗ «Залив») выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации.

Установлено, что беспрепятственный доступ работников службы капитана морского порта Керчь к судам, ошвартованным у причалов предприятия и к самим гидротехническим сооружениям, с целью осуществления ими функций капитана морского порта, ООО «ССЗ «Залив» не обеспечен.

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Кроме того, ООО «ССЗ «Залив» осуществляется эксплуатация гидротехнических сооружений, в отсутствие технического паспорта сооружений, свидетельства о годности их к эксплуатации и заключения о техническом состоянии. Режим эксплуатации гидротехнического сооружения не установлен, ведение технического надзора за его состоянием не обеспечено, организационно—распорядительные документы по обеспечению безопасной эксплуатации объекта инфраструктуры морского транспорта на предприятии отсутствуют.

С целью устранения выявленных нарушений закона, 10.02.2016 Керченским транспортным прокурором в адрес генерального директора ООО «ССЗ «Залив» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, 13.02.2017 прокурором в отношении главного инженера ООО «ССЗ «Залив» возбуждено дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения начальнику Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора.

По результатам рассмотрения постановления виновное должностное лицо ООО «ССЗ «Залив» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.



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