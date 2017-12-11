Транспортная прокуратура оштрафовала железнодорожников

Керченская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в деятельности Обособленного подразделения «Керченской локомотивное депо» ФГУП «Крымская железная дорога»

Керченской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Южного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в деятельности Обособленного подразделения «Керченской локомотивное депо» ФГУП «Крымская железная дорога» (далее – Керченское локомотивное депо).

Установлено, что деятельность Керченского локомотивного депо, в части эксплуатации подвижного железнодорожного состава, осуществлялась с нарушением требований действующего законодательства РФ.

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Так, в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10.01.2003, Керченским локомотивным депо допущена эксплуатация тепловозов: 2ТЭ116 № 1602 и ЧМЭ-3 № 6201 в технически неисправном состоянии, установлены факты утечки масла на дизелях и дизель-генераторах локомотивов, неисправности тормозной системы и системы подачи песка под колесные пары, выпуска на линию локомотивов без проведения в установленном порядке периодического осмотра колесных пар.

В целях устранения нарушений закона, Керченским транспортным прокурором 29.09.2017 начальнику ОП «Керченское локомотивное депо» ФГУП «Крымская железная дорога» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 лица.

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Материалы проверки по фактам выявленных нарушений законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта направлены в Южное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении и.о. заместителя начальника депо по эксплуатации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте).

27.10.2017 Южным управлением государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и.о. заместителя начальника депо по эксплуатации признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа.

Помощник Керченского транспортного прокурора юрист 2 класса А.И. Генгерская

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