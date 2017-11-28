Транспортная развязка на трассе Таврида: актуальные фото

Стройка века окружила наш город с трех сторон: с моря уже виден Керченский мост, в середине города строятся автоподходы к мосту, строительство эстакады в районе Солнечного. В 9 км от Керчи расположилась еще одна строительная площадка – здесь делают транспортную развязку. Именно через нее автомобили будут выезжать на трассу «Таврида».

Каждый день мимо транспортной развязки проезжает множество машин, но не у каждого есть возможность рассмотреть детали грандиозной стройки. Поэтому, вооружившись камерами, журналисты КерчьИНФО отправились в небольшое путешествие по строительной площадке под Керчью.

Подъезжая к девятому километру трассы, первое, что бросается в глаза – это большие фонарные столбы и знаки вертикальной разметки. По левую сторону от дороги, если ехать из Керчи, развернулся настоящий строительный город.

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Издалека уже видно схему будущей развязки и готовые заасфальтированные участки. По ним уже проезжает много машин, но пока что это только служебные автомобили и строительная техника.

Если вспомнить, какой была дорога здесь еще год назад, то невозможно поверить, что это именно то место и фактически та же дорога. Многочисленные оранжевые линии временной разметки, нанесенные в разные этапы строительства, путают следы старой дороги. Если не ездить по этому участку каждый день, то уже будет трудно разобраться, с какой стороны – старая трасса и где находятся участки новой.

Сейчас нельзя сказать, что поток автомобилей движется по одной полосе будущей трассы. Движение пересекает один из рукавов развязки фактически поперек. Автомобили движутся с небольшой скоростью – это предусмотрено знаками, да и среди огромного количества ярких дорожных знаком, разделительных барьеров сложно сконцентрироваться и сразу увидеть предстоящий путь.

Справа мы проезжаем еще одну полосу движения – здесь уже уложили асфальт.

Также, видны опоры для будущих транспортных переходов самой развязки. Они проходят и поперек, и вдоль уже действующей дороги.

Среди всей строительной суматохи сейчас едва заметен тот самый Закладной камень, символизирующий начало стройки трассы «Таврида». Его обнесли железным забором. Флагштоки без флагов стоят как необходимые элементы строительства, которые вполне вписываются в окружающую атмосферу.

Транспортная развязка на трассе Таврида: актуальные фото



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