Транспортный ажиотаж в Керчи: город в пробке

Летом по всему Крыму увеличивается поток транспорта. Керчь как портовый город ощущает это на себе в полном объеме. Пробки на улицах города можно увидеть даже в позднее время суток.

Поток машин в Керчь с переправы

В летний сезон Керченская паромная переправа обслуживает около 40 тысяч пассажиров в сутки.

Например, согласно данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция» за 26 июля 2017 года было перевезено: пассажиров – 38133, легкового автотранспорта – 8669 ед., грузового автотранспорта – 1011 ед. (в том числе 225 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов 215 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 14082 а/м.

В виду того, что объездной дороги вне города так построено и не было, весь выше указанный поток ежедневно проходит по улицам Керчи, дорожное покрытие которого не предназначено для таких нагрузок.

Читайте: В Керчи отремонтируют одну из дорог за 30 млн рублей

Важно отметить, что согласно прогнозам метеорологов, в регионе сохраняет аномальная жара.

«27 июля на полуострове ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 40 градусов», — предупреждает МЧС Крыма.

Согласно приказу минтранса по Республике Крым, с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета, тяжеловесному транспорту передвигаться запрещено. Данная мере ежегодно предпринимается для того, чтобы предотвратить преждевременное разрушение дорог.

Сегодня, 27 июля 2017 года, согласно данным Гидромедцентра РФ на улице зафиксирована температура +32 градуса, но на улицах города все-равно можно увидеть фуры.

Федеральные стройки в Керчи

Ситуацию на керченских дорогах ухудшают и масштабные стройки, которые проходят на территории города и его окрестностях.

В данный период в Керчи осуществляется строительство трассы федерального значения «Таврида», автомобильных подходов к Керченскому мосту и сам транспортный переход через Керченский пролив.

Следовательно, на каждый из объектов каждый день (и ночь) производится подвоз необходимых материалов. Например, для строительства автомобильных подходов и трассы «Таврида» необходимо большое количество песка особенного состава, которые грузовые машины беспрерывно привозят на технические площадки стройки.

Все выше перечисленные факторы провоцируют серьезные проблемы с движением в небольшом городе Керчь, улицы которого не адаптированы для столь существенного трафика.

Все ждут Керченский мост

Однако, важно акцентировать внимание на том факте, что жители и гости города снисходительно относятся к увеличению пробок в Керчи. Ведь строительство новой инфраструктуры принесет городу большое количество плюсов: рабочие места, денежные средства и новых туристов.

Жители города убеждены, что после введения в эксплуатацию Керченского моста, ситуация значительно улучшится: паромная переправа разгрузиться, большая часть транспорта пойдёт через мост и новую трассу, а ситуация на дорогах города вновь станет спокойной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

