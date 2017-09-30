Транспортный переход через шоссе Героев Сталинграда: актуальные фотографии

В городе продолжается возведение автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Вблизи шоссе Героев Сталинграда укрепляют сваи будущего эстакадного перехода.

В Керчи в районе Нижнего и Верхнего Солнечного без остановки снуёт различная дорожная техника. К ней уже привыкли жители города, ведь в Керчи продолжается возведение важнейших федеральных объектов – трассы «Таврида» и Керченского моста.

Пока все ожидают начала второй морской операции по транспортировке автомобильной арки моста, вдоль шоссе Героев Сталинграда уже приобретает чёткие формы будущая транспортная развязка. Важной для керчан её частью станет эстакадный переезд, поскольку именно он обеспечит бесперебойный проезд над региональной дорогой и железнодорожными путями.

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Работа кипит сразу на нескольких участках объекта. Так, часть свай, в данный период укрепляются и заливаются бетоном, превращаясь в мощные колонны, а на части уже забетонирован первый слой основания, которое впоследствии станет проезжей частью.

Работы еще много, но все идёт строго в соответствии с графиком. Вскоре строители приступят к возведению съездов с эстакадного перехода, которые будут в районе остановки Госпиталь и вблизи здания Пенсионного фонда.

Напомним, что ввести в эксплуатацию автомобильные подходы планируют в конце 2018 года.

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