Трасса А-290 объединит Крымский мост и «Тавриду»

Росавтодор обозначил приоритетные направления для строителей Крымского моста, автоподходов и трассы «Таврида», в рамках расширенного заседания Штаба строительства. Журналисты КерчьИНФО выбрали самое интересное из этого документа.

Когда откроют Крымский мост?

Первые автомобили проедут по автодорожной части моста – не позднее декабря будущего года (первые поезда – в 2019 году – прим.ред.). У строителей есть год, чтобы подготовить автодорожный мост к вводу в эксплуатации – это в приоритете.

Автодорожная часть Крымского моста – после завершения строительных работ, так и останется в управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора и будет значиться, как 19-километровый участок федеральной трассы общего назначения А-290.

Железнодорожная часть – перейдёт в пользование «Крымских железных дорог».

Интересно, что…

Крымский мост, трасса «Таврида» и автоподходы станут единым комплексом автотрассы А – 920: то есть почти 70 км 4-полосной скоростной дороги, включая 40 км на Таманском полуострове, 19 км моста через Керченский пролив и 8,6 км от моста до трассы «Таврида».

К чему готовятся строители Крымского моста?

Над планом организационно-технических мероприятий работали сотрудники Росавтодора, ФКУ Упрдор «Тамань» и ФКУ Упрдор «Черноморье». В документе два этапа:

1. краткосрочный. За эксплуатацию каждого из трех новых участков трассы А-290 будет отвечать непосредственно его государственный заказчик (на содержание объекта в этот период уже подготовлены расчёт затрат)

2. процедура объединения трех проектов в единый комплекс.

2. долгосрочный. содержание всего нового комплекса автотрассы А-290.

Как проходит строительство автоподходов к Крымскому мосту?

С обоих сторон дорожные работы уже около отметки 70%. На Тамани выполнено более чем на 70 %, в том числе нижний слой дорожной одежды на 40-километровом участке готов на 80%, верхний – почти на 70 %. В Керчи – дорожная одежда выполнена на 70 %.

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