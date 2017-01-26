С 26 января 2017 года автодорога «Бахчисарай — Ялта» будет перекрыта для движения транспорта. Приказ Министерства транспорта, касающийся регулирования движения по этой трассе, будет действовать до 1 апреля 2017 года.

Ограничение движения автомобилей на этом участке крымской дороги связан с неблагоприятными погодными условиями, которые характеризуются резкими перепадами температур, выпадением осадков в виде снегопада, угрозой схода лавин. Характеристики самой дороги обусловили невозможность своевременного выполнения работ по снегоочистке и подсыпке противогололёдными материалами проезжей части автодороги.

Читайте: На трассе Керчь-Феодосия загорелся бензовоз

Кроме установки запрещающих знаков дорожного движения на закрытом участке дороги будут установлены технические средства, препятствующие свободному проезду.

Для жителей поселка Охотничье, а также для автомобилей скорой помощи, МЧС, полиции и коммунальных служб будет организована возможность проезда.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

