Трасса «Таврида»: 17 развязок, 90 мостов и 30 пешеходных переходов

Редакция КерчьИНФО в прошлом месяце отправляла запрос в «Службу автомобильных дорог Крыма». Нас интересовало несколько вопросов, касающихся трассы «Таврида», в числе которых – информация об археологических раскопках, проблемные участки трассы, загруженность новой автодороги и расположение он-лайн камер. Вчера компания прислала ответ.

Как рассказал заместитель начальника «Службы автомобильных дорог Крыма» Егор ЛОГУНОВ, строительство трассы «Таврида» ведётся в соответствии с графиком проведения работ. Работы разделены на 6 этапов. Первый, третий, четвёртый и шестой – это реконструкция существующей автодороги.

Нас и читателей КерчьИНФО волновал вопрос, как будет решаться проблема загруженности трассы – нет ли вероятности, что поток транспорта по 4-х полосной дороге, упрётся в 2-х полосную, что создаст трудности для автомобилистов. Егор ЛОГУНОВ отметил, что до декабря 2018 года завершится строительство двух новых полос, на которые и будет переключено движение. После этого на месте прежней дороги до декабря 2020 года построят ещё две полосы. Второй и пятый этапы – это строительство обходов городов – Феодосия, Старый Крым, Белогорск и Симферополь.

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Для обеспечения беспрерывного движения предусмотрено строительство обходов населённых пунктов и исключение пересечений в одном уровне за счёт транспортных развязок и путепроводов. На всём протяжении трассы планируется построить 17 транспортных развязок, 90 мостов и 30 надземных пешеходных переходов. В результате современная трасса «Таврида», связывающая все территории Республики и обеспечивающая выход к Севастополю, изменит логистику транспортного потока внутри Крыма. Новое качество дорожного покрытия существенно повысит уровень безопасности движения.

На данный момент продолжаются археологические раскопки 6 курганов на 6 этапах строительства. Как сообщалось ранее, 65% археологических изысканий уже выполнены.

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Дать информацию по поводу расположения камер наблюдения в Службе отказались, ссылаясь на то, что они предназначены только для служебного пользования.

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