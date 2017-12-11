Трасса «Таврида»: 80 археологических памятников не предел

На строительстве трассы «Таврида» параллельно со строителями работы ведут археологи. Этот сезон для учёных оказался по настоящему удачным – с весны были обнаружены около 80 археологических памятников. И, судя по всему, эта цифра не предел. Последняя декабрьская находка археологов – захоронение не менее 70 обезглавленных тел.

Масштабные археологические раскопки в этом месяце проходят в Бахчисарайском районе. Площадь исследований – более 50 гектаров. Как сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков новая находка неожиданна для учёных: «Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни.

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Археологи датируют захоронение X-XIII веками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами. Точную дату могильника можно будет определить после анализа двух наконечников стрел, найденных во рвах (археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды).

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