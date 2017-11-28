Трасса «Таврида» и Керченский мост увеличат перевалку грузов «Севморпорта»

Севастопольский морской порт за счёт поставок материалов для трассы «Таврида», а также после открытие движения по Керченскому мосту планирует увеличить объёмы перевалки. Об это сообщил директор предприятия Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ. Пишет РИА Новости Крым.

По словам руководителя порта, в этом году перевалка грузов увеличилась на 10%, к концу года планируется выйти на объём в 750 тысяч тонн. На следующий год в планах порта также увеличение перевалки: «В 2018 году мы планируем увеличить объемы перевалки за счет поставок инертных материалов для строительства трассы «Таврида». Также мы ожидаем, что объем перевалки вырастет после постройки моста. Возможен рост экспорта в Турцию», — рассказал Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ.

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Также директор порта отметил, что в планах предприятия привести в порядок причал и развивать бизнес по стоянке яхт и их обслуживанию – это может стать альтернативным вариантом заработка.

Как ранее отмечал руководитель НПО комплексного проектирования «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы» Максим ПЕРОВ (эта организация разрабатывала генплан Севастополя – прим.ред.), мощность Севастопольского морского порта к 2035 году может возрасти до 40 миллионов тонн грузов в год. По словам специалиста, «Севморпорт» второй и последний глубоководный незамерзающий порт на юге России.

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