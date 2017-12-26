Трасса «Таврида» и Крымский мост помогают в изучении истории полуострова

Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник теперь в течение всего года принимает в свои фонды уникальные предметы, найденные в ходе раскопок на полуострове. И если раньше, в ходе плановых археологических экспедиций число находок составляло около 3 тысяч, то теперь благодаря строительству трассы «Таврида» и автоподходов к Крымскому мосту – их число увеличилось в 5 раз.

Как рассказала сегодня директор музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА, в этом году было принято около 4 тысяч находок, общая цифра найденных древностей – около 15 тысяч единичных предметов. «Принятие» по закону РФ должно занимать не более 4 месяцев – за это время специалисты должны, что называется «отработать» находку: реставрировать и датировать. Увеличившееся число находок чисто физически не позволяет принять столько экспонатов.

Читайте: Пантикапей «взяли» под круглосуточную охрану

В следующем году музей планирует выделить дополнительные ставки для рестораторов, а также получить финансирование на создание хранилищ открытого типа. Татьяна УМРИХИНА отметила, что самые уникальные находки керчане увидят в марте 2018 года на ежегодной экспозиции «Музейные редкости».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

