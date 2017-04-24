Трасса «Таврида»: на одном из участков найдены останки бойцов

На пути следования трассы федерального значения «Таврида» были найдены останки девяти человек. Установлено, что это воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Керчи.

В субботу, 22 апреля, в ходе работ по обследованию территории на участке строительства трассы «Таврида» в окрестностях села Ленинское (Крым), Сводной группой ВППО ДОСААФ России «КРЫМ-ПОИСК» и РПЦ были, подняты останки 9 воинов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, обнаружен 1 смертный медальон.

Читайте: Трасса «Таврида»: подготовительные работы идут полным ходом

Состояние записки оказалось хорошим. При прочтении установлено, что медальон заполнен на имя младшего лейтенанта Кейджян Израила Хачиковича, 1912 года рождения уроженца АбхССР, Очемчирский р-н, Атаро-Армянский с/совет, село Атаро-Армянский, призван Краснодарский край, Армянским РВК, семья проживала в селе Шаумян (Краснодарский край,Армянский р-он, с/совет Шаумянский).

Поисковики призывают отозваться всех, кому известна какая-либо информация.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

