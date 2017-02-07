Правительство Крыма выделило два участка земли для «Тавриды» и подтвердило изъятие 22 частных земельных участков и 5 объектов недвижимости для государственных нужд .

Во вторник 7 февраля в ходе заседания Совета министров Республики было принято решение о выделении 2 участков земли, необходимых для работ на трассе «Таврида». Власти Крыма одобрили предложение об отдаче под временное использование земель, которые находятся в государственной собственности Крыма.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост с Севастополем, начнётся уже в этом году. На сегодня под размещение строительной техники и складирования строительных отходов в период строительства федеральной трассы подрядчик запросил у властей Крыма необходимые земельные участки. По итогу долгих переговоров власти республики выделили генеральному подрядчику АО «ВАД» два земельных участка размерами 10 гектаров и 2,4 гектара.

Отданные под строительные нужды подрядчику земельные участки расположены в районе Октябрьского сельского поселения Ленинского района Крыма. Земли выделены подрядчику до 31 декабря 2018 года.

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Помимо этого для строительства дороги и автоподходов к Керченскому мосту в Керчи будут изъяты двадцать два земельных участка и пять объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности.

«Такое решение предусмотрено федеральной целевой программой. Процедура изъятия будет осуществляться по итогам рыночной оценки объектов в соответствии с действующим законом», — прокомментировала министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

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Напомним, что трасса «Таврида» станет главной дорогой Крыма. Первая часть федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя должна быть построена к декабрю 2018 года. При этом ускорить темп работ позволит разделение будущего объекта на несколько этапов.

На трассе «Таврида» планируется построить обходы Феодосии, Белогорска, Симферополя. Это позволит вывести транзитные потоки из населенных пунктов. А полностью весь объект планируют сдать в декабре 2020 года.

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